KAKO JE MIROSLAV ILIĆ ZAMALO POSTAO FUDBALER?! Između dve strasti odabrao je muziku!

Pre nego što je postao „slavuj iz Mrčajevaca“, čije su pesme obeležile decenije narodne muzike, Miroslav Ilić je kao dečak imao drugu veliku ljubav, a to je fudbal.

Rođen i odrastao u selu Mrčajevci nadomak Čačka, Miroslav je odmalena pokazivao strast prema lopti, kao i većina dečaka tog vremena. Igrao je fudbal u školskom dvorištu, na livadi i na seoskim turnirima.

I zaista, dok su njegovi vršnjaci sanjali o golovima na stadionima, Miroslav je već kao srednjoškolac počeo da peva na igrankama.

KAKO JE MIROSLAV ILIĆ ZAMALO POSTAO FUDBALER?! Između dve strasti odabrao je muziku!

Vrlo brzo je shvatio da je muzika njegov pravi poziv, i da je mikrofon mesto gde se oseća kao kod kuće.

Ipak, ljubav prema fudbalu nikada nije nestala. Često se može videti kako sa osmehom komentariše utakmice, a poznato je da redovno prati reprezentaciju Srbije i da je veliki ljubitelj sporta i danas.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…