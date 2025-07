KAKO DA SMIRITE PSA TOKOM GRMLJAVINE? Stručnjaci otkrivaju 5 proverenih načina – ljubimci će vam biti zahvalni

Oko 30% pasa je prestravljeno tutnjavom grmljavine, zavijanjem vetra i kišom koja lije kao iz kabla.

Kada grmi , psi ne razumeju odakle dolazi buka. Drhte, kriju se, koračaju i dahću. A u ekstremnim slučajevima, psi mogu grebati kroz gipsane ploče, gristi tepih i očajnički pokušavati da pobegnu. Užasno je iskustvo gledati kako je vaš ljubimac isprepadan.

Stručnjaci otkrivaju efikasne načine da im pomognete: Ako vaš pas ima anksioznost zbog grmljavine, sledite ove savete kako biste mu pomogli da ublaži strah.

Obezbedite svom psu bezbedno mesto tokom oluje

Kada se psi plaše, idu tamo gde se osećaju najbezbednije – u kućicu za pse, u ormar, ispod pokrivača u krevetu.

Budite sami mirni tokom oluje

Budite prisutni. Nemojte se previše uzbuđivati. Odvratite mu pažnju od buke tako što ćete psu posvetiti pažnju u obliku nečega što voli – bacanja lopte, češljanja dlake, deljenja kokica.

Isprobajte pamučnu majicu

Uzmite neku majicu i obavijte je oko vašeg psa. Ona vrši nežan, konstantan pritisak, slično kao kada povijete bebu. Ovo može da smiri psa.

Pustite muziku

Neki veterinari kažu da klasična muzika deluje magično na uplašene kućne ljubimce, piše parcvet.

