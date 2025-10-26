Kako da slavska sveća duže traje i ne kaplje: Stari trik naših baka otkriva rešenje
Slavska sveća je, uz kolač, žito i vino, jedno od osnovnih obeležja slave. Ali, mnoge domaćice brinu da li će im slavska sveća brzo izgoreti i da li će kapljati, što uglavnom zavisi od vrste voska od koje je sveća napravljena.
Stari trik naših baka otkriva rešenje
Nekada su domaćice potapale sveću u rastvor soli i vode koji sprečava da se vosak sliva sa sveće. Držale su sveću da tako prenoći, a onda je sutradan vadile iz zasoljene vode i puštale da se osuši na vazduhu pre nego što će je upaliti.
Danas postoji mnogo jednostavniji, a takođe delotvoran način da sprečite slivanje sveće i da ona duže traje.
Sve što bi trebalo da uradite jeste da umotate sveću u običnu novinsku hartiju i stavite je u zamrzivač na 24 sata. Posle tog vremena izvadite sveću iz zamrzivača, skinite hartiju kojom je ona bila zaštićena i upalite je.
Sveća će tiho goreti, a vosak se neće slivati.
