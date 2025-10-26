Kako da slavska sveća duže traje i ne kaplje: Stari trik naših baka otkriva rešenje

Slavska sveća je, uz kolač, žito i vino, jedno od osnovnih obeležja slave. Ali, mnoge domaćice brinu da li će im slavska sveća brzo izgoreti i da li će kapljati, što uglavnom zavisi od vrste voska od koje je sveća napravljena.

Stari trik naših baka otkriva rešenje

Nekada su domaćice potapale sveću u rastvor soli i vode koji sprečava da se vosak sliva sa sveće. Držale su sveću da tako prenoći, a onda je sutradan vadile iz zasoljene vode i puštale da se osuši na vazduhu pre nego što će je upaliti.