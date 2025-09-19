Kako da krastavci uvek ostanu hrskavi: Provereni trik naših baka!

Ishrana Izdvajamo Recept Vesti

19.09.2025.
foto: Pinterest

Kiseli krastavci su nezaobilazni deo svake zimnice, ali često se dogodi da nakon nekoliko nedelja u tegli izgube hrskavost i postanu mekani i gnjecavi. Da biste sprečili ovo neprijatno iznenađenje, postoji jedan stari, provereni trik koji domaćice uspešno koriste generacijama.

Tajna savršeno hrskavih krastavaca krije se u jednom jednostavnom dodatku. U svaku teglu sa krastavcima stavite list vinove loze, višnje ili hrasta. Ovi listovi su bogati taninima, prirodnim sastojcima koji čuvaju čvrstoću povrća i sprečavaju njegovo omekšavanje. Zahvaljujući njima, vaši krastavci će ostati tvrdi i sveži mesecima, kao da su upravo ubrani.

Kako da primenite trik?

  • Operite krastavce i pripremite čiste tegle.
  • Na dno svake tegle stavite jedan list vinove loze ili višnje.
  • Pažljivo ređajte krastavce, povremeno ubacujući još po koji list između njih.
  • Prelijte sve pripremljenom salamurom i čvrsto zatvorite poklopce.
  • Ostavite da odstoje, a zatim uživajte u hrskavim i ukusnim krastavcima tokom cele zime, prenosi Informer.

Zajecaronline/Najzena.alo/Informer/N.B.

