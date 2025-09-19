Kako da krastavci uvek ostanu hrskavi: Provereni trik naših baka!

Kiseli krastavci su nezaobilazni deo svake zimnice, ali često se dogodi da nakon nekoliko nedelja u tegli izgube hrskavost i postanu mekani i gnjecavi. Da biste sprečili ovo neprijatno iznenađenje, postoji jedan stari, provereni trik koji domaćice uspešno koriste generacijama.

Tajna savršeno hrskavih krastavaca krije se u jednom jednostavnom dodatku. U svaku teglu sa krastavcima stavite list vinove loze, višnje ili hrasta. Ovi listovi su bogati taninima, prirodnim sastojcima koji čuvaju čvrstoću povrća i sprečavaju njegovo omekšavanje. Zahvaljujući njima, vaši krastavci će ostati tvrdi i sveži mesecima, kao da su upravo ubrani.

Kako da primenite trik?

Operite krastavce i pripremite čiste tegle.

Na dno svake tegle stavite jedan list vinove loze ili višnje.

Pažljivo ređajte krastavce, povremeno ubacujući još po koji list između njih.

Prelijte sve pripremljenom salamurom i čvrsto zatvorite poklopce.

Ostavite da odstoje, a zatim uživajte u hrskavim i ukusnim krastavcima tokom cele zime, prenosi Informer.

Zajecaronline/Najzena.alo/Informer/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…