Kako brzo izbeliti jaja bez kuvanja: Savršeno bela za samo 15 minuta

06.04.2026.
foto: ilustracija/Pixabay

Kako brzo izbeliti jaja bez kuvanja: Savršeno bela za samo 15 minuta

Izbeljivanje jaja bez kuvanja najlakše i najbrže se postiže potapanjem jaja u mešavinu vode i alkoholnog sirćeta (odnos 3:1) na 10-15 minuta, nakon čega se braon sloj lako skida trljanjem sunđerom.

Sirćetna kiselina nežno skida površinski pigment, čineći ljusku belom i spremnom za intenzivnije boje.

Postupak izbeljivanja jaja

U šerpu sipajte vodu i alkoholno sirće (9%) u odnosu 3:1 (npr. 1 litar vode na 3 dl sirćeta). Spustite jaja u hladnu mešavinu vode i sirćeta. Ostavite da stoje 10-15 minuta dok ne posvetle. Izvadite jaja i nežno ih istrljajte grubljom stranom sunđera ili truleks krpom pod mlazom hladne vode kako biste uklonili ostatke smeđe boje. Tako će se boja bolje zadržati na ljusci i biće jača.

foto: ilustracija/pixabay

Dodatni saveti:

  • Dodavanje kašičice soli u vodu može pomoći da ljuska očvrsne.
  • Alternativno, možete vatu natopiti sirćetom i prebrisati jaja pre farbanja, mada je

Ovako izbeljena jaja su idealna za dekoraciju ili farbanje prirodnim i svetlijim bojama.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

Foto: HypeTV

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Preporučujemo:

