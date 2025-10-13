Kadeti Srbije poraženi od Rusije u prijateljskom meču
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije (U17) poražena je danas od selekcije Rusije rezultatom 2:1 u prijateljskom meču, koji je odigran u Pančevu.
Jedini gol za Srbiju postigao je Uroš Zdjelarić u 54. minutu.
Strelci za Rusiju bili su Nikita Salikov u 4. i Aleksander Judin u 26. minutu.
Ovo je bio drugi prijateljski meč Srbije i Rusije, a drugi poraz “orlića”, koje sa klupe predvodi selektor Igor Matić. Rusija je u prvoj utakmici koja je odigrana pre tri dana u Pančevu slavila rezultatom 3:0.
Kadete Srbije u novembru očekuje prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (U17) protiv selekcija Turske, Bosne i Hercegovine i Malte.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
