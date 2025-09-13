Kada je vreme da unesete cveće u kuću? Sačuvajte ga od preranog venuća

Kako leto polako prelazi u jesen, ljubitelji cveća i sobnih biljaka postavljaju isto pitanje – kada je pravo vreme da se biljke sa terase unesu u zatvoren prostor?

Odgovor ne zavisi samo od kalendara, već pre svega od spoljašnjih temperatura i vrste biljaka koje uzgajate.