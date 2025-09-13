Kada je vreme da unesete cveće u kuću? Sačuvajte ga od preranog venuća
Kako leto polako prelazi u jesen, ljubitelji cveća i sobnih biljaka postavljaju isto pitanje – kada je pravo vreme da se biljke sa terase unesu u zatvoren prostor?
Odgovor ne zavisi samo od kalendara, već pre svega od spoljašnjih temperatura i vrste biljaka koje uzgajate.
Biljke tropskog porekla, poput fikusa, orhideja, hibiskusa ili begonija, vrlo su osetljive na hladnoću. Njih je potrebno uneti u kuću ili stan čim noćne temperature padnu ispod 12-15 srepeni Celzijusa.
Već krajem septembra ili početkom oktobra, u zavisnosti od klime, temperature mogu pasti dovoljno nisko da nanesu štetu ovim biljkama. Zato je važno reagovati na vreme, pre nego što nastupe prvi hladni talasi, piše Informer.
Zajecaronline/Najzena.alo/Informer/N.B.
