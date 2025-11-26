„KAD UBICA POSTANE TUŽIBABA“ Skandalozno SRAMAN potez Velibora Popovića Popa nakon pokušaja UBISTVA Saše Mirkovića PRED SVEDOCIMA ispred hotela Šeraton (VIDEO)

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković, otkrio je da ga je ozloglašeni kriminalac Velibor Popović tužio, zajedno sa svojim pomoćnicima, i otkrio kada će se održati prvo ročište.

– Posle crne udovice i jedne od inspiratora napada na mene u Zagrebu ispred hotela Šeraton, kada je izvršeno ubistvo u pokušaju po hrvatskim državnim organima. I nanošenje teških telesnih povreda, sad tuže za uvredu. Osumnjičeni i okrivljeni ubica Velibor Popović Pop i naravno, njegovi puleni, Tea Tairović i Bridžis. Nisam ni znao da se zove Nikola Bojić – započeo je Mirković i otkrio kog datuma se održava suđenje.

– To govori o tome da je manevarski prostor sužen, da Popović beži od istražnih organa. Jedva čekam da 30. decembra se pojavi u Srbiji – da istražnim organima u Srbiji i u Republici Hrvatskoj da svoje izjave. Da odleži ono za delo koje je kriv. Ja ću, naravno, poneti svu dokumentaciju. Nadam se da će pravna država u Srbiji, isto kao i u Hrvatskoj, reagovati na ovo – kaže Saša i otkriva zbog čega je ekipa podnela tužbu.

ZBOG ČEGA SU TUŽILI?!

– Tužili su za uvredu zato što sam ja izneo u podkastu kod Bokija 13 neka moja saznanja. Koja sam spreman, naravno, da i tužilaštvu dostavim na uvid i da dam izjavu svakom tužilaštvu u svakoj državi gde radi ovaj trojac. Plus, još neki pevači, pardon, pevačice koje za njih rade. I da u principu vidimo da li je sve po zakonu što oni rade. Kao i da li su oni ono za šta se predstavljaju, ili u stvari ono što sam ja rekao i ona saznanja koja sam izneo.

O koncertu u Skoplju

Potom se dotakao predstojećeg koncerta Ace Lukasa, Miroslava Ilića i Mire Škorić u Severnoj Makedoniji.

– Do tada moram da podsetim još jednom da se 20.12. vidimo u Skoplju. Sav prihod od prodatih karata i od koncerta Hype za Kočane, dati porodicama nastradale dece u Kočanima. Još Još jednom pozivam čak i premijera Mickoskog i ovog njegovog šefa kabineta ili nemam pojma šta je, Janjuševa, da dođe na koncert i da uživaju u dobroj muzici. Siguran sam da nemaju baš priliku da uživaju u tako dobroj muzici i da se osećaju opušteno. I nema potrebe da šalju nikakve ograne, jer smo mi ljudi koji poštuju zakon, poštuju državu u kojoj rade. Ali naravno, kritike ćemo uvek iznositi nećemo od kritika bežati.

– A, kažem spojio sam ovo u jednu zato što tu ima dosta stvari koje su zajedničke, a kako su zajedničke videćete u narednom vremenskom periodu. Jer crna udovica spaja mnoge ljude s one strane zakona, pa čak i političare. A, imajući sve ovo sad u vidu što sam izneo, vi ćete siguran sam, zaključiti i doneti pravilan sud o svemu tome. Borba protiv nasilja, borba protiv narkomanije, borba protiv narkodilera, borba protiv pedofilije, bobra protiv sekstrafikinga i tako dalje. Na estradi i van nje je ono što, na šta svi zreli ljudi, ostvareni ljudi treba da upućuju treba da se bore protiv toga jer svi mi imamo decu i niko od nas ne bi voleo da neko naše dete tako završi – opisao je Mirković i zaključio:

– Tako da, evo još jednom znači, pozivam vas sve 20.12., a iza toga, naravno 30.12. u Beogradu čekamo Velibora Popovića Popa, Teu Tairović i ovu njegovu levu ruku Bridžisa da se pojave da vidimo šta to oni imaju protiv mene, a pritom su oni učestvovali u zločinu, to jest, oni su pomagači ovom koji je napravio zločin Veliboru Popoviću Popu koji je njih šef. Vidimo se 20.12. u Skoplju, a onda 30.12. obavezno ponesite svi telefone sa kamerama. Biće veoma zanimljivo!“

Pogledajte na sredini teksta Tiktok video Saše Mirkovića.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/N.B.

