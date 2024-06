JP Putevi: Izmene u saobraćaju na pojedinim deonicama puteva

JP Putevi Srbije najavilo izmene u saobraćaju na pojedinim deonicama puteva u našoj zemlji zbog izvođenja radova.

Na auto-putu E-75, petlja Požarevac – petlja Velika Plana, smer ka Beogradu, izvode se radovi na zameni zaštitne žičane ograde, do 20. juna. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka, saopštilo je danas Javno preduzeće Putevi Srbije.

Na auto-putu E-75, petlja Beška – petlja Novi Banovci, u oba smera, do 5. juna, u toku svetlog dela dana, izvode se radovi na košenju u putnom pojasu u pokretu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka u dužini do 5 kilometara.

Na putu Bor – Vražogrnac izvode se radovi na rehabilitaciji puta do 30. juna, od 7 do 17 časova, uz naizmenično propuštanje vozila.

Na auto-putu E-75, obilaznica oko Beograda, izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunela Straževica. Od danas od 19 časova do 5. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj u desnoj tunelskoj cevi tunela Straževica. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz levu tunelsku cev.

Od 5. juna od 19 časova do 6. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj u levoj tunelskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev.

Na putu Svilajnac – Medveđa izvode se radovi na rehabilitaciji do 1. jula, uz naizmenično propuštanje vozila, regulisano semaforima.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Najduža zadržavanja za teretna motorna vozila su na graničnom prelazu Batrovci, do 7 sati.

ZaječarOnline/tanjug/O.B.