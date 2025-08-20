Još jedna srpska televizija dolazi u Hrvatsku: O čemu se radi i ko je vlasnik?

Na hrvatsko tržište uskoro stiže nova televizija – Hype TV. Nova televizija dolazi sa srpskog tržišta, a vlasnik je Saša Mirković, menadžer poznat i po svom političkom angažmanu.

Među ostalim, bio je član Srpske napredne stranke (SNS) i pomoćnik ministra saobraćaja u vladi Ivice Dačića. U centar hrvatske javnosti došao je nedavno kada je pretučen ispred hotela Sheraton u Zagrebu.

Još jedna srpska televizija dolazi u Hrvatsku: O čemu se radi i ko je vlasnik?

Hrvatski medijski prostor obogatiće još jedna televizija s vlasničkom adresom u Srbiji.

Produkcijska kuća Hype Production osnovana je u maju 2020. godine, a istovremeno je pokrenuta i istoimena televizija – Hype TV. Vlasnik je Saša Mirković. Trenutno posluje na području Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, a do kraja godine, najavljeno je na stranici, ulazi i na tržište Turske i Rumunije.

Kako piše na našoj službenoj stranici “Hype TV je stvoren s namerom da se tinejdžeri i mladi zabave uz svoje omiljene balkanske YouTube zvezde“. Dodaje se da Hype production okuplja muzičke i najuticajnije zvezde društvenih mreža. A oni su ujedno i prepoznatljiva lica, voditelji i autori Hype televizije.

Vlasnik Hypea je preduzetnik, producent i menadžer Saša Mirković. Rođen je u Boru. Pohađao je Pravni fakultet u Beogradu i Novom Sadu, a magistrirao je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Nakon fakulteta počeo je karijeru kao estradni menadžer.

Sarađivao je s mnogim poznatim muzičarima, među kojima su: Magazin, Boris Novković, Vlado Kalember, Alen Islamović, Toše Proeski, Jurica Pađen, Rajko Dujmić, Goca Tržan, Željko Joksimović, Zdravko Čolić… I dalje sarađuje sa Miroslavom Ilićem, Acom Lukasom, Anom Nikolić i Mirom Škorić.

Bio je šef tima Marije Šerifović na Eurosongu u Helsinkiju kada je pobedila.

Političko delovanje

Osim kao muzički menadžer, Mirković se godinama bavio i političkim marketingom. Sarađivao je sa mnogim imenima iz političkog sveta poput Ivice Dačića, Tomislava Nikolića, ali i sa sadašnjim predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Osim toga, i sam je bio politički aktivan. Bio je pomoćnik ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića u vladi Ivice Dačića, a nakon toga postao je predsednik skupštine Grada Zaječara i Narodni poslanik Republike Srbije. Iz političkog života povukao se 2016. kada mu je istekao mandat Narodnog poslanika.

Pretučen u Zagrebu

Mirković je u maju ove godine došao u središte pažnje zbog fizičkog sukoba ispred hotela Sheraton u Zagrebu kada je pretučen.

Mirković je u Zagrebu tada bio zbog koncerta Ane Nikolić, dok je Velibor Popović bio u gradu zbog koncerta Tee Tairović. Saša je završio u bolnici sa slomljenom rukom i povredama glave.

Dolazak na hrvatsko tržište

Za kratko vreme Mirkovićeva televizija brzo se proširila po susednim zemljama, a uskoro stiže i u Hrvatsku. Od 1. septembra Hype TV počinje s kreiranjem i stvaranjem programa, a prve emisije na hrvatskom Hypeu moći će da se gledaju od polovine novembra ove godine, piše Večernji list.

No, zanimljivo je da je Hype TV sebi privukao mnoga poznata lica, a najviše ih je s Nove TV. Među njima su mnoga imena iz emisije IN Magazin: urednica Ivana Mandić Marković i voditeljka i pevačica Renata Končić Minea.

Tu su i Davor Garić, Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Maja Perica i Lana Samaržija. Upravo je Mandić Marković zadužena za uspostavu hrvatske podružnice Hype TV-a. Program će biti isključivo zabavnog karaktera – showbiz, lifestyle, serije i filmovi.

Podsetimo i da je Nova TV u vlasništvu United Grupe sa sedištem u Srbiji kojoj je na čelu donedavno bio Dragan Šolak.

Zajecaronline.com V.M./narod.hr