JKSP Zaječar: Termovizijskom kamerom otkrivaju kvar na toplovodu

Radnici Javno komunalno stambenog preduzeća Zaječar od sada za pronalaženje kvarova na toplovodnim cevima u gradu koristiće termovizijsku kameru, uređaj koji će im omogućiti da na jednostavan i jeftin način otkriju i preduprede veće kvarove ili havarije na toplotnim instalacijama. Pomenuto preduzeće kameru je nabavilo pre dve nedelje i već je zahvaljujući njoj pronašlo nekoliko kvara na toplovodnoj mreži koja će uspešno biti sanirana.

Kvarove na mreži za centralno grejanje u Dositejevoj i Kumanovskoj ulici radnici JKSP Zaječar minulih dana uspešno su pronašli i sanirali zahvaljujući termovizijskoj kameri koju će pomenuto preduzeće u budućnosti koristiti preventivno.

Zvonko Veličković, v.d. direktor JKSP „Zaječar“ istakao je da su radnici tog preduzeća do sada kvarove pronalazili nasumično ili onda kada dođe do veće havarije. Od sada će, zahvaljujući termovizijskoj kameri koju poseduju moći da deluju preventivno, odnosno da kvarove pronađu u početnoj fazi, dok još ne dođe do pucanja cevi u većem obimu.

„Čitav sistem funkcioniše tako što se termovizijskom kamerom snimaju cevi rano ujutru, po hladnom vremenu, kad su temperaturne razlike između instalacija i spoljašnje sredine najizraženije i samim tim najuočljivije. Ukoliko je na snimku deo toplovodne mreže izrazito crven, znači da je temperatura niska, pa postoji mogućnost da je došlo do kvara na instalacijama. A ako je prikaz izrazito žut, znači da je preterano vruće pod asfaltom, pa valja proveriti da li iz napukle cevi kulja topla voda“, kaže Veličković.

Termovizijskom kamerom minulih dana, prema rečima Nebojše Božinovića, rukovodioca sektora energetike u JKSP Zaječar otkriven je i kvar u Kumanovskoj ulici, na priključnom vrelovodu za srednjoškolski centar.

„Ovo je jedno prilično nezgodno mesto zbog samog skretanja sa glavne trase prema podstanici. Radi se o klasičnoj havariji usled dotrajalosti cevi, koju smo zahvaljujući kameri otkrili na vreme. Bitno nam je da sada sa sigurnošću možemo da znamo gde je uzrok kvara, što će nam umnogome olakšati posao. Jer s obzirom na to koliko kamera košta, i koliko mi vode dnevno izgubimo usled kvarova, ova investicija u termovizijsku kameru se itekako isplati“, rekao je Božinović.

Prema njegovim rečima, toplovodna mreža u zaječaru duga je oko 16, 17 kilometara, ali je dotrajalost cevi koje u zemlji stoje i preko 30 godina glavni razlog sve češćih havarija.

Zbog čestih kvarova JKSP Zaječar u 2019. godini imali gubitak u poslovanju od 40%

i desni i levi krak toplovodne mreže od Pivare ka gradu dotrajao je u velikoj meri i kvarovi su sve češći. Zato je prema rečima Zvonka veličkovića, v.d. direktora JKSP Zaječar preduzeće na gubitku, pa su samo u protekloj godini kvarovi na mreži prouzrokovali gubitak u poslovanju za čak 40%.

„Svako dodatno ubacivanje vode u sistem nakon kvara na mreži za nas je veliki trošak, a da ne govorim o ponovnom zagrevanju te vode i trošenju mazuta. Ujedno u tim trenucima, što je možda i najbitniije i građani ostaju bez grejanja u stanovima u zimskim mesecima“, kaže Veličković.

Zato će u narednom periodu zahvaljujući termovizijskoj kameri biti ispitana gotovo čitava toplovodna mreža, a već za sutra, 26. februara zakazani su radovi u ulici kod ulaza u školu ŠOSO „jelena Majstorović“.