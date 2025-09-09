JESENJI TART SA ORASIMA I MEDOM

Potrebno je:

1 prhko testo

180 g jezgra oraha

150 g meda

100 g slatke pavlake

40 ml likera sa ukusom pomorandže

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Prhko testo razvucite pa polako stavite u kalup za tart. Viljuškom probodite na nekoliko mesta. Pecite praznu koru 10 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, dok ne porumeni. Zasebno ugrejte med sa slatkom pavlakom, pa dodajte sitno seckane orahe i liker, i dobro promešajte. Pripremljeni fil sipajte preko polupečene kore pa ravnomerno rasporedite. Pecite tart još 15 do 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

