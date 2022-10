Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je danas da će pred Novu godinu mladima biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5000 dinara.

Vučić je u obraćanju rekao da će mladima (od 16 do 29 godina starosti), koji se za to prijave od 1. do 15. decembra, uoči Nove godine biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara.

Država će za tu namenu izdvojiti oko 45 miliona evra, što je iznos koji u ovom trenutku može da izdrži, istakao je predsednik.