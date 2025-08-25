Izdvajamo Vesti zanimljivosti Zdravlje

Jedan sastojak u kafi može poboljšati zdravlje srca i mozga!

25.08.2025.
foto:pinterest

Kafa je već omiljeni napitak mnogima jer povećava energiju i koncentraciju, ali da li ste znali da dodavanje samo jedne kašičice kakaoa može učiniti vašu kafu zdravijom, ukusnijom i moćnijom?

Prema istraživanjima, kombinacija kofeina iz kafe i flavonoida iz kakaoa ima dejstvo na zdravlje koje:

  1.  poboljšava rad srca
  2.  podiže raspoloženje
  3.  štiti mozak
  4.  usporava starenje ćelija
  5.  pomaže varenju i radu creva

Flavonoidi, posebno flavanoli iz kakaa, imaju neuroprotektivno, antiinflamatorno i kardioprotektivno dejstvo.

foto pixabay

U kombinaciji s kofeinom, pomažu u:

  •  snižavanju krvnog pritiska
  •  poboljšanju cirkulacije
  •  povećanju „dobrog“ HDL holesterola
  •  borbi protiv stresa i depresije

Takođe, teobromin iz kakaa produžava efekat kofeina i održava stabilnu energiju tokom dana.

Kako pravilno dodati kakao u kafu? Stručnjaci savetuju da dodate do jedne kašičice nezaslađenog, čistog kakao praha u toplu (ali ne ključalu) kafu, kako bi se očuvali korisni polifenoli. Najbolje vreme za dodatavanje je kada se kafa malo prohladi (oko 60–70°C).

Zajecaronline/Najzena/N.B.

