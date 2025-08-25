Jedan sastojak u kafi može poboljšati zdravlje srca i mozga!

Kafa je već omiljeni napitak mnogima jer povećava energiju i koncentraciju, ali da li ste znali da dodavanje samo jedne kašičice kakaoa može učiniti vašu kafu zdravijom, ukusnijom i moćnijom?

Prema istraživanjima, kombinacija kofeina iz kafe i flavonoida iz kakaoa ima dejstvo na zdravlje koje:

poboljšava rad srca podiže raspoloženje štiti mozak usporava starenje ćelija pomaže varenju i radu creva

Flavonoidi, posebno flavanoli iz kakaa, imaju neuroprotektivno, antiinflamatorno i kardioprotektivno dejstvo.

U kombinaciji s kofeinom, pomažu u:

snižavanju krvnog pritiska

poboljšanju cirkulacije

povećanju „dobrog“ HDL holesterola

borbi protiv stresa i depresije

Takođe, teobromin iz kakaa produžava efekat kofeina i održava stabilnu energiju tokom dana.

Kako pravilno dodati kakao u kafu? Stručnjaci savetuju da dodate do jedne kašičice nezaslađenog, čistog kakao praha u toplu (ali ne ključalu) kafu, kako bi se očuvali korisni polifenoli. Najbolje vreme za dodatavanje je kada se kafa malo prohladi (oko 60–70°C).

Zajecaronline/Najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…