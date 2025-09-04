Janik Siner u polufinalu Ju Es opena!

Branilac titule u Njujorku, italijanski teniser Janik Siner, plasirao se u polufinale Ju Es opena pošto je rezultatom 3:0 (6:1, 6:4, 6:2) savladao zemljaka Lorenca Muzetija za tačno dva sata igre.

Siner je lako opravdao ulogu favorita protiv Muzetija, koji nije uspeo da zapreti svetskom broju jedan u nijednom setu.

Prošlogodišnji šampion Njujorka će se za finale boriti sa Feliksom Ože-Alijasimom.

Kanađanin je u četvrtfinalu posle preokreta savladao Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 3:1.

Zajecaronline/tanjug

