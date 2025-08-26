Jak zemljotres pogodio Siciliju!

Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Siciliju, objavio je danas Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres se dogodio oko 06 časova ujutru, a epicentar potresa bio je 151 kilometar zapadno od Palerma, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

