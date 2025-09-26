Jak potres od 4,8 stepeni zatresao ovo područje!

Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Grenland, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, blizu istočne obale Grenlanda, na dubini od deset kilometara.

Za sada nema izveštajima o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Grenland je u julu ove godine već pogodio snažan zemljotres, jačine 5,8 stepeni.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

