Jaja bez klasičnog kuvanja: Ljuska se skida bez muke!

Najčešći problem kod klasičnog kuvanja jaja je to što se lako prekuvaju, ljuska im popuca ili se belance zalepi za nju, pa se deo jaja baci.

Većina ljudi ih jednostavno ubaci u ključalu vodu i ostavi da se kuvaju oko deset minuta, ali takav način često dovede do sivkastog žumanceta i previše tvrdog belanceta.

Jaje stavite u hladnu vodu i zagrevajte ga postepeno na tihoj vatri, pazeći da voda ne dostigne tačku ključanja. Tako će belance ostati mekano, a jaje zadržati prijatan ukus i sočnost.

Drugi način je brz i jednostavan.

Jaje stavite u hladnu vodu i postepeno zagrevajte. Čim voda provri, sklonite šerpu sa ringle, poklopite je i ostavite jaje da stoji u toploj vodi.

Na taj način jaje će se samo dovršiti u toplini, bez pucanja i bez muke, a ljuska će se lako ukloniti.

Ove metode čuvaju prirodan ukus jajeta i sprečavaju neprijatan miris sumpora koji nastaje kada se jaje prekuva.

Kada jednom isprobate ovakav postupak, teško da ćete se vratiti starom načinu kuvanja u kipućoj vodi.

Zajecaronline/najzena.alo.rs/N.B.

