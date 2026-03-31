JA, KAO PRAVI SRBIN KAŽEM, DA ĆU UVEK NAVIJATI ZA BIH…“ Saša Mirković zgrožen izjavom Nedeljka Eleka: „LICEMERČINA bi da nas svađa sa komšijama“

JA, KAO PRAVI SRBIN KAŽEM, DA ĆU UVEK NAVIJATI ZA BIH…“ Saša Mirković zgrožen izjavom Nedeljka Eleka

Nakon sramne izjave Nedeljka Eleka, kojom je poručio da nijedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju BiH, oglasio se vlasnik „Hype produkcije“ Saša Mirković.

-Evo licemerčine i što šta još, koji bi da nas svađa sa komšijama. Za razliku od njega ja imam samo jednu državu, a to je Srbija. On ima tri države. Evo ja, kao pravi Srbin, kažem da ću uvek navijati za BiH, osim kada igraju protiv Srbije. I tako treba svaki Srbin da se ponaša. Volim i Bosnu i Srbiju i sve ljude!– napisao je Mirković na svom Instagram nalogu.

Zajecaronline/Hypetv.rs

