Izvlačenje u subotu za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi!

Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre “Uzmi račun i pobedi”, biće održano u subotu, 20. septembra a prema informacijama sa sajta Poreske uprave za nagradnu igru je do 14 časova pristiglo više od 155 miliona računa dok aplikaciju koriste 421.054 stanovnika Srbije.

U ovom krugu biće organizovano pet izvlačenja, poslednje će biti održano 18. oktobra a dobitnike očekuje 10 automobila Fiat grande panda i to pet hibridnih i pet električnih, kao i pet trosobnih dupleks stanova u naselju “Zemunske kapije”.

Izvlačenje u subotu za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi!

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Srbiji, koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom ove godine na teritoriji Srbije, unesu putem mobilne aplikacije “Uzmi račun i pobedi”, tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.

Kao i u prethodnim krugovima, umesto slanja fiskalnih računa u kovertama, građani pravo učešća ostvaruju registrovanjem računa putem mobilne aplikacije “Uzmi račun i pobedi”.

U nagradnoj igri učestvuju svi računi izdati tokom ove godine i uneseni u mobilnu aplikaciju “Uzmi račun i pobedi” nakon 1. maja do 12 časova na dan izvlačenja, bez obzira na vrednost računa.

Računi uneseni posle navedenog roka na dan izvlačenja, kao i računi koji nisu izvučeni u jednom od izvlačenja, imaju pravo učešća u narednim izvlačenjima, sve do poslednjeg, petog izvlačenja.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…