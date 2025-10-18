Društvo Izdvajamo Kultura Timočka krajina Vesti

Izložba posvećena Zoranu Radmiloviću oduševila publiku u Pozorišnom muzeju

18.10.2025.
foto: facebook/Pozorište "Zoran Radmilović"

Sinoć je u Pozorišnom muzeju publika imala priliku da vidi izuzetnu izložbu fotografija ,,40 godina bez Zorana”- Zoran Radmilović u Ateljeu 212, nastalu u julu ove godine, povodom 40 godina od smrti Zorana Radmilovića.
Fotografije su svedočanstvo o ulogama u predstavama koje je Zoran igrao, a u Ateljeu ih je bilo ukupno 20, od čega je jednu i režirao.

Zoranov dugogodišnji prijatelj i kolega Milan Caci Mihailović, podsetio je da je srećan što je prošao ,,njegovu školu” glume i života.
Uveren je, pozivajući se na Teslu, da Zoran nije umro, već je svetlost koja i dalje sija.
Osim fotografija iz arhiva ,,Ateljea 212”, u postavci izložbe je i originalni kostim, koji je Zoran nosio u kultnoj predstavi ,,Kralj Ibi”.
