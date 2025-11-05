Izložba fotografija sa umetničkih događaja ,,Kreakcije” autora Miroljuba Filipovića Filimira

Otvaranje izložbe ,, KREAKCIJE” autora Miroljuba Filipovića Filimira, u petak 7. novembra u 19 sati u galeriji Pozorišnog muzeja.

Reč je o istaknutom umetniku koji je kao aktivni stvaralac decenijama prisutan na domaćoj i stranoj umetničkoj sceni.

Kao predstavnik naše zemlje nastupao je na Bijenalima u Veneciji, Londonu, Pekingu, Venecueli…Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada a o njegovom radu snimljena su i dva filma.

Republika Kuba ga je 1998. odlikovala Medaljom prijateljstva za brojne aktivnosti na širenju kulturnih veza između naše zemlje i latino-američkih naroda.Dobitnik je prestižne nagrade za životno delo Izvanredni Zlatni Beočug za trajni doprinos kulturi koju mu je dodelila Kulturno prosvetna zajednica Srbije 2022. godine. U okviru mejl art prakse realizovao je više stotina umetničkih maraka i umetničkih dopisnica.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zaječaru/ N.B.

