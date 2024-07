IZDATO HITNO UPOZORENJE ZA CEO BALKAN! U Srbiji sledećih sedam dana dugotrajan i izražen toplotni talas

Izdato hitno upozorenje za ceo Balkan

U svim zemljama regiona izdato je hitno upozorenje na veoma visok UV indeks i tropske vrućine.

U Dubrovniku je noćas temperatura bila 30, Splitu 29, a u Rijeci 28 stepeni. Za danas je najavljen vrh toplotnog talasa u Hrvatskoj. Biće veoma toplo u većem delu zemlje, a samo za tri hrvatske regije, osječku, karlovačku i gospićku, nije objavljeno upozorenje na izuzetno visoke temperature.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje do 39 stepeni Celzijusa, a na snazi je narandžasto upozorenje. U mnogim predelima očekuje se i tropska noć jer će minimalna temperatura ostati iznad 20 stepeni.

“Preduzmite mere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, decu i starije. Postupajte prema savetima koje su izdala nadležna tela”, upozorili su meteorolozi.

U Crnoj Gori će tako biti sunčano i veoma toplo, a prognozirana temperatura do 39 stepeni, u Podgorici čak 40. More će biti talasasto, a njegova temperatura 25 stepeni.

Izdato hitno upozorenje za ceo Balkan

Vruće i veoma toplo vreme biće i u Severnoj Makedoniji, a meteorolozi su za kraj dana, u zapadnom delu zemlje najavili kišu sa grmljavinom i ponegde gradom.

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni.

Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 35 do 39 stepeni Celzijusa. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni.

Jutarnja temperatura od 22 do 24, dnevna oko 38 stepeni Celzijusa

U Srbiji sledećih sedam dana dugotrajan i izražen toplotni talas. Tokom dana pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 stepeni i tropske noći u urbanim sredinama.

Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uz lokalni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima na severu, zapadu i jugozapadu Srbije i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.