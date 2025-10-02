Izdat nalog za hapšenje POZNATOG glumca!

Za glumcem iz filmova “Brzi i žestoki” (Fast and Furious) i “Transformersi” (Transformers), Tajrisom Gibsonom izdat je nalog za hapšenje, nakon što su njegovi psi ubili drugog psa u njegovom naselju u Atlanti, prenosi danas En-Bi-Si (NBC) njuz, pozivajući se na sudska dokumenta.

Nalog za Gibsonovo hapšenje izdat je zbog krivičnog dela okrutnost prema životinjama.

Izdat nalog za hapšenje POZNATOG glumca!

Prema sudskim dokumentima, četiri Gibsonova psa rase kane korso su 18. septembra ubila komšijinog petogodišnjeg kavaler king čarls španijela, po imenu Henri.

Henrija je njegov vlasnik oko 22 sata te večeri pronašao mrtvog u svom dvorištu blizu ulaznih vrata, a pas je imao krv na levoj strani grudnog koša, razdvojena i slomljena rebra na desnoj strani i blage tragove uboda na stomaku, kao i jako unutrašnje krvarenje.

Snimak bezbednosne kamere iz komšijine kuće pokazao je četiri psa rase kane korso kako trče prema Henrijevoj kući, navodi se u izveštaju.

Iste večeri je služba za kontrolu životinja primila poziv od druge Gibsonove komšinice, koja je prijavila da su četiri kane korsoa ispred njenih vrata i da ne može da dođe do svog vozila u dvorištu.

Te noći, Gibsonov prijatelj je pokupio pse jer Gibson “nije bio dostupan”, a kontrola životinja mu je izdala upozorenje jer su psi bili slobodni, navodi se u izveštaju.

U izveštaju, kapetan policije okruga Fulton, Nikol Dvajer, rekla je da su neki od Gibsonovih pasa viđeni kako trče po komšiluku više od pet puta tokom prethodnih nekoliko meseci, i da je Gibson zbog toga dobio pisano upozorenje.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.