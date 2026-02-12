IZBORI ĆE USKORO: “STUDENTSKA LISTA” sa “studentima” koji su studirali pre mnogo decenija?

Dana 11. februara u dnevnom listu Blic i njegovom elektronskom izdanju, izašli su rezultati ankete renomirane agencije “Faktor plus” sprovedene početkom februara, a tema je bila predstojeći izbori.

Vladimir Pejić, izvršni direktor agencije “Faktor plus”, je u razgovoru za “Blic uživo” izneo i protumačio rezultate ovog istraživanja.

Jedna od njegovih konstatacija je da opozicija može da nastupi u više kolona, odnosno sa više lista, kao i mogućnost da bude više STUDENTSKIH LISTA.

Da probamo stručno da se pozabavimo terminom studentska lista.

Sa današnjeg stanovišta, to je samo jedan spisak neke grupe ljudi koji sebe nazivaju studentima, a na kojoj se nalazi nekoliko imena ljudi koji, iako su studirali, to su završili pre mnogo decenija. Taj spisak se uzima kao početak nekakve studentske liste za izbore.

A šta je potrebno?

Potrebno je da se formira studentska stranka ili bar stranka sa prefiksom studentska, i registruje po za to važećim propisima.

Ovo bi podrazumevalo da studenti koji obrazuju ovu stranku, izađu iz ilegale iz svojih plenuma, i imenom i prezimenom predstave se u ovom postupku.

Tako registrovana stranka može da se prijavi na izbore i to kada priloži određeni broj overenih potpisa građana koji je podržavaju. Tek kada stranka bude prihvaćena kao učesnik izbora, predložiće svoju listu kandidata sa kojima će izaći i u predizbornoj kampanji.

Svi predloženi kandidati potrebno je da potpišu svoju saglasnost, da se nađu na listi.

Ova pravila važe za sve političke partije, odnosno stranke od uvođenja višepartijskog sistema u Srbiji.

Kako sada unapred operisati sa terminom studentska lista, kada još nema ni stranke. Operisati terminom više studentskih lista to podrazumeva postojanje više stranaka sa prefiksom studentski.

Postavlja se i pitanje koga bi te nazovi studentske stanke i predstavljale, kada u Srbiji ima oko 40.000 studenata.

Da li bi članovi stranke i njeni rukovodioci mogli biti samo studenti dok studiraju, ili i posle sve do penzije?

Ako se sada pogleda papir koji kruži napisan neznano od koga , a sa etiketom studentska lista , videćemo da je pored ostalih, koji odavno nisu studenti i naš poznati glumac Tihomir Stanić, koji je sve, a samo ne student!

Na osnovu navedenog , trebamo biti jako obazrivi u sadašnjem korišćenju termina studentska lista, i ne uzimati ništa zdravo za gotovo, jer ovo sve što čine, unosi samo još jednu veliku zabunu, može se reći i prevaru u naš politički život.

Na šta će da liči više studentskih stranaka i svaka sa svojom izbornom listom, i šta će oni da nude i obećavaju biračima u Srbiji, ne možemo ni da pretpostavimo!!!!

Zajecaronline.com

