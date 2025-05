“IZAŠLI SMO NA ULICU, LJUDI SU KUKALI I MOLILI” Porodice nastradalih u Duboni i Malom Orašju: Unuk kao da je predosetio, nije želeo da izlazi te noći, ali…

Obeležava se druga godišnjica tragedije koja je zadesila sela Dubona i Malo Orašje.

Tada su živote izgubili mladi ljudi, ostavljajući za sobom neizbrisivu prazninu njihovih bližnjih.

Vladanka Pavlović, kuma nastradalog u Duboni opisala je tu kobnu noć, kada se ubistvo dogodilo.

“Ja sam legla da spavam malo pre nego što se dogodilo, presekla sam se tada koliko je to puklo. Mislila sam da je ratno stanje, izašli smo na put, a ljudi su zapevali. Blažić je bio zlo od deteta, ali nije mu ni otac bolji, niko iz njegove kuće. Bila je policija i vojna kola su došla, stali smo na kapiju, narod je zapevao.

“Moj sin je terao unuka da dođe u školsko dvorište kod kuma, da uzme neki broj telefona i tada je rekao ‘tata neka sutra ću da uzmem’. Nije prošlo ni dva minuta, desilo se”, kaže Pavlovićeva.

Dragoljub Milutinović, deda nastradalog u Malom Orašju, tragičnu vest čuo je od svog sina, a kako kaže, nakon toga se celo selo promenilo iz korena.

“To je bilo oko deset sati uveče. Kada sam čuo, sin me je zvao sa posla i rekao kako ima mrtvih. Teško je to bilo i ne mogu da pričam. Deca su se tu skupljala i družila, ali eto desilo se to što se desilo. Celo selo se od tog trenutka promenilo, ipak je to šest žrtava, nije to malo, ali ništa sve je to prošlo tako. Moj unuk je malo bio gojazan, pa je trčao do autoputa. Onda ga je drug pozvao nakon čega je on otišao i eto šta se desilo. Nisam čuo pucnjeve i policiju, već me je sin zvao. To je bilo katastrofa i ne može ni da se ispriča”, izjavio je Milutinović za Kurir.

Podsetimo, navršile su se dve godine od strašnog masakra u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu. Koji je zauvek promenio lice našeg društva i ostavio dubok trag tuge i bola u srcima porodica, učenika i građana.

