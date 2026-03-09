Iz Rijada poleteo avion sa 162 putnika, očekuje se večeras u Beogradu

Iz Rijada je poleteo avion u koji se ukrcalo 162 putnika od kojih je 10 beba, a koji bi večeras trebalo da stigne u Beograd.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je ranije danas da je, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija, za danas je pripremilo dva evakuaciona leta za Rijad, radi bezbednog zbrinjavanja i dalje evakuacije naših državljana.

Oko 11 sati u Rijad je sleteo prvi avion Er Srbije koji će za Beograd, kako je planirano, prevesti oko 170 putnika sa područja Bliskog istoka, a nešto kasnije je u taj grad sleteo i drugi avion srpske nacionalne avio-kompanije, odakle bi trebalo da se u Beograd vrati sa još oko 150 putnika iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji predvodi delegaciju MSP, naveo je ranije danas da će iz te četiri zemlje tokom dana biti evakuisano ukupno 312 srpskih građana.

Istakao je da je cele noći trajala evakuacija srpskih državljana iz Bahreina, Kuvajta i Katara kopnenim putem preko granice sa Saudijskom Arabijom.

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev izjavio je da je repatrijacija državljana Srbije, kao i državljana susednih zemalja, zemalja regiona, ali i šire od toga, danas uspešno nastavljena.

Zajecaronline/tanjug

