Izdvajamo Sport Vesti

Ivana Španović nije ušla u finale troskoka na SP u Tokiju!

16.09.2025.
FOTO:TANJUG/ JADRANKA ILIC / bg

Ivana Španović nije ušla u finale troskoka na SP u Tokiju!

Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela danas da se plasira u finale u disciplini troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Španović je u prvoj seriji kvalifikacija skočila 13,82 metra, zatim je ostvarila rezulat 13,52, dok je u trećem pokušaju skočila 13,66 metara.

Finale SP u disciplini troskok na programu je u četvrtak od 13.55 časova.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar