Ivana Dudić stigla na „Hype Zvezde“ kao gostujući član žirija: „Biću stroga, ali pravična“

Danas se održava snimanje najspektakularnijeg muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, a na snimanje je stigla glumica Ivana Dudić, koja će danas biti gostujići član žirija.

Na samom početku razgovora, Ivana nam je otkrila da li je spremna za ovu ulogu i kako je došlo do toga da bude specijalni gost.

– Pa ja imam dobru saradnju sa Hype produkcijom i često se odazivam njihovim pozivima, što serijama, što filmovima, što emisijama, tako da nije bilo teško odlučiti – rekla je Ivana.

Pošto je glumica Lidija Vukićević prošle nedelje bila gostujući član žirija, pitali smo Ivanu da li se sa njom čula pre snimanja.

– Nismo se čule, znam da isto radi jednu seriju za Hype u Sarajevu. Nismo mnogo pričale na ovu temu, radujem se da se iznenadim – rekla je glumica, a zatim nam otkrila da li će biti stroga prema kandidatima.

– Biću stroga, ali pravična, šalim se. Pa ne znam, ja mislim da je tu poenta da se mi zabavimo, da bude lepo, srećno, nasmejano, zabavno, tako da potrudiću se da tako i bude – rekla je Ivana.

Zanimalo nas je i kako stoji sa muzikom i da li zna da peva.

– Znam da pevam, stidim se da pevam, ne pevam u javnosti, ali se ne stidim da se veselim. Stidim se jer to nije moje bolje delovanje, mislim mogu da pevam, znam da pevam, učila sam na Fakultetu, ali više volim da glumim nego da pevam – rekla je glumica, a zatim nam otkrila šta više voli da sluša kada izađe u kafanu sa društvom.

– Toma Zdravković, Lepa Lukić, ma šta god. Volim i da lomim čaše, imam čak i snimak da to dokažem, ali neću vam to pokazati – rekla je Ivana sa osmehom na licu.

Prošle nedelje Ivana je u Los Anđelesu bila na premijeri filma „Gospodar oluje“, gde je stajala rame uz rame sa svetskim glumcima. Pitali smo je kakvi su joj utisci.

– Mislim, još uvek ne znam šta me je snašlo, znam po razgovoru sa produkcijom i sa rediteljima, znam samo da je film jako dobro prihvaćen, da su kritičari oduševljeni, da je povećano tri puta gde ćete puštati u Americi. Mogu samo da budem zadovoljna, presrećna i prezahvalna.

Za kraj, zanimalo nas je da li planira da se oproba i u inostranoj karijeri.

– Mislim, svi sanjamo nešto veliko i svi sanjamo nešto veće nego u čemu smo se zadesili, ali svakako sam zahvalna na ovome što sada imam ovde i ne bih to menjala nikada ni za šta u životu. Ako se prošire granice za mene lično, gde ću raditi, zašto da ne. Ako ne, zadovoljna sam, srećna sam, zahvalna sam – rekla je Ivana.

BONUS VIDEO: HYPE ZVEZDE E02 – Cela Emisija (11.03.2026.)

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

