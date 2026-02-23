Ivana Dudić otkrila sve detalje sa snimanja sitkoma „Razlozi i razvodi“

Glumica Ivana Dudić trenutno boravi u Sarajevu gde snima novu seriju „Razlozi i razvodi“ u produkciji Hype BiH. Ona je za medije progovorila o svojoj ulozi, iskustvu rada u glavnom gradu BiH, razvoju karijere i promenama koje su pogodile glumačku profesiju.

– Igram Jaru, devojku, ženu koja prolazi kroz neke silne životne okolnosti koje nisu prijatne ni za jednu ženu, ni za jednu osobu. Onako je slojevita i ima dosta da se radi na njoj, kao i na svim likovima u ovoj seriji, što je divno i drugačije – kazala je Dudić.

U novom projektu tumači lik žene koja je, kako kaže, slojevita i glumački izazovna. Ističe da je želela napraviti iskorak i igrati nešto drugačije.

– Vedrog je duha, ali je i tajnovita. Gatara je, mi je zovemo vračara, ali ja bih rekla da je više spiritualnija, veruje u neke sile i moći. Tako da je inspirativno za igranje u svakom smislu – objasnila je glumica.

Sarajevo joj, kaže, nije nepoznato jer je i ranije radila u ovom gradu, a upravo su ljudi bili jedan od glavnih razloga zbog kojih je prihvatila novi angažman.

– Snimala sam već jednu seriju ovdje, „Konak kod Hilmije“, i bila sam par dana u Sarajevu, tako da mi nije novo. Volim ovaj grad. Prije svega sam ga prihvatila zbog ljudi, jer znam da je ovde super ekipa. Svi ste divni, dragi i što bi rekli Amerikanci, ‘welcoming’. Dobra je dobrodošlica kada se dođe ovde – rekla je.

Govoreći o svojoj karijeri, smatra da svako životno razdoblje donosi nove, drugačije uloge.

– Sigurno da ima još mnogo toga, ali to dolazi s godinama i iskustvom. Mislim da sam sve što sam mogla da odigram u ovom životnom dobu odigrala, a sada će verovatno doći neke drugačije uloge, tetke, strine, majke i tako – kazala je kroz osmijeh.

Danas je teže

Posebno se osvrnula na razliku između pozorišta i snimanja.

– Jednako je izazovno, ali su potpuno drugačiji izazovi. Na daskama koje život znače imaš samo jednu priliku da budeš najbolji i to traje koliko traje predstava. Na setu imaš mogućnost popravke, ali lik gradiš dan po dan. U pozorištu je priprema mnogo veća – pojasnila je.