Italijanski radnici rade kraće, a zemlja gubi mlade – alarm za ekonomiju!

Italijani rade u proseku 32,8 godina tokom života, što predstavlja drugu najnižu vrednost u Evropskoj uniji posle Rumunije, pre svega zbog kasnog ulaska mladih Italijana na tržište rada, prenosi portal Sole 24 ore.

Prosek za Evropsku uniju iznosi 37,2 godine, dok najduži radni vek u EU imaju Holanđani, 43,8 godina.

Udeo zaposlenih Italijana između 15 i 24 godine u Italiji je samo 4,7 odsto, dok je u Nemačkoj 10,1 odsto, Francuskoj 9,1 odsto, a Španiji šest odsto, upozorava italijanski portal.

Mikro preduzeća sa manje od 10 zaposlenih zapošljavaju značajan broj mladih – 22,4 odsto njihove radne snage čine osobe mlađe od 30 godina, dok u velikim kompanijama taj procenat pada na samo 12 odsto.

Italija se suočava sa dramatičnim odlivom mladih i obrazovanih građana — 156.000 njih napustilo je zemlju u 2024, što je najveći broj u poslednjih 25 godina.

Banka Italije upozorava da bi pad broja radne snage mogao da do 2040. smanji BDP za čak 11 odsto, preneo je Fajnenšel tajms (FT).

Ekonomisti napominju da bez bržeg ulaska mladih u radni odnos preti urušavanje penzionog sistema Italije i otežana smena generacija u privredi.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

