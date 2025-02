ISPLIVALI SVI DETALJI UNOSA DROGE U ZADRUGU – Direktne informacije iz Šimanovaca: Obezbeđenje unosi 50 grama…

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, rešio je da progovori o svemu što se danima pojavljuje u medijima. Naime, on je u ekskluzivnom intervjuu za Hype TV odlučio da progovori o Željku Mitroviću. Ali i svim njegovim mutnim radnjama i to u jeku napada konkurencije na Hype medijsku kuću!

Ko stoji iza svega? Privatni razgovor Saše Mirkovića i Željka Mitrovića o Svetlani Ceci Ražnatović… Mračne tajne i niski udarci konkurencije – sve to će se pojaviti u ovom intervjuu koji će biti u utorak u 21 čas samo na Hype televiziji.

Kako se klupko samo odmotava, te sve izlazi na videlo, Saša Mirković se oglasio na svom zvaničnom Instagram nalogu povodom još jednog detalja koji će da uzburka javnost.

Ljudi sa terena i komšije javljaju. Učesnici Zadruge pričaju. Nije moguće da naše službe bezbednosti ovo ne znaju. Jel ima nekoga da Masnokosog i “veliku šeficu” privedu na informativni razgovor. Sakupi izjave očevidaca i procesuira. Nije moguće da je on jači od države i njenih institucija. Napisao je Saša Mirković kao svoj komentar na ono što mu je nepoznata osoba poslala:

– Sad evo gledala snimak gde kažeš da je dr*gu unosio u Elitu…Haaaa pa kako je svet mali. Sad ću da ti kažem ja to iz prve ruke jer živim u Šimanovcima. Na ulasku u selo su one zgradice i zovu ih “naselje”.

-U tom naselju živi moj dobar drug koji je, nažalost, godinama na her*inu i amf*taminu. Ali to sada nije tema. Nego on prodaje, a ljudi iz obezbeđenja Elite dođu do njega po 50 ili 100 grama amf*tamina. – napisala je nepoznata osoba, pa nastavila:

-Gde si Sale legendo? Evo saznala sam ti. Uzima lik iz obezbeđenja kako ti i rekoh. (nije se predstavio) kada su žurke tamo unutra, dođe pre žurke po 50 grama. Dolazio je više puta. A zadnih 2 meseca ne jer ovaj nema da mu da količinu, ne prodaje više..U principu to je to. -napisala je nepoznata osoba.

