Ispecite savršene ćevape kao majstor roštilja – sočni i mekani

1. Meso

Koristite juneće meso.

2. Iznad roštilja

Pecite u tiganju iznad roštilja, da bi mogli sve vreme pečenja da ih okrećete.

3. Pecite na slabijoj vatri

Pecite na slabijoj vatri da bi se ćevapi ispekli ravnomerno, i unutra.

4. Beli luk i ruzmarin

U tiganj dodajte beli luk u ljusci i grančicu ruzmarina.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

