ISKLJUČENJE STRUJE: Gornji deo Lubničkog puta – Damnjanovo brdo sutra bez električne energije

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Dana 24.03.2026.god. bez el. energije od 09:30 do 12:00 časova biće gornji deo Lubničkog puta – potes Damnjanovo brdo.

-Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom- navodi se u saopštenju.

Zajecaronline.com/N.B.

