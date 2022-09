Iseljenje porodice Dinić odloženo!

Miloš i Darija Dinić sa svoje troje dece trebalo je da jutros budu iseljeni iz svoje porodične kuće, javni izvršitelj je stigao, ali pred mnogobrojnim komšijama na iznenađenje doneo samo zaključak o odlaganju iseljenja!

Porodica Dinić pozvala je svoje sugrađane da se ispred njihove kuće okupe i pomognu im u borbi dugoj preko 15 godina.

O čemu je zapravo reč, objasnio je Miloš Dinić.

„Okupili smo ljude kako bismo sprečili, po nama nelegalno iseljenje naše porodice iz moje pradedovine, porodične kuće. Ovu bitku bijemo već 15 godina, s tim što smo od 2006. do 2013. godine bili u mraku, nismo ni znali da se vodi izvršni spor koji nam je sada došao glave. Još uvek se nadamo da možemo nekim pravnim delovanjem da zaustavimo sve ovo, ali nam je bilo važno i da javnost sazna o čemu se radi.

Poslovni partner moje majke sa kojim je sarađivala dugi niz godina nakon naplate jednog duga od banke gde je bio žirant, pustio je mojoj majci kroz sudski spor na naplatu ceo kredit. Pre nego što je on pustio tužbu, ona mu je vratila dve trećine duga, za to imamo dokaze, čak postoji i njegovo svedočenje da je primio novac na ruke od moje majke. To očigledno sudskim organima u Zaječaru nije bilo dovoljno i svaku presudu koju su doneli, doneli su na štetu naše porodice. Taj poslovni partner je preminuo, a njegovi naslednici nastavljaju ovu priču, koji su nasledili kuću koja je u sudskom sporu, a koja je glasila na ime firme koju je APR ugasio – dakle nelegalno“, rekao je Dinić.

Kako kaže, ukupan dug po tužbi je 420 hiljada dinara, 3000 evra je vraćeno na ruke, što po tadašnjem kursu znači da porodicu Dinić iz kuće iseljavaju zbog duga od oko 1500 evra.

Miloš ističe da je njegova majka ponudila i kamione koje je imala u vlasništvu da vrati taj dug, što je poslovni partner odbio.

Njegova supruga Darija, navodi da je javni beležnik bespravno postupio u ostavinskom postupku.

„Ovu situaciju imamo zato što je javni beležnik našu kuću nad kojom se vode zabeležbe u katastru i koja u trenutku kada je taj gospodin preminuo nije bila u njegovom vlasništvu, dao kuću u ostavinskom postupku. Imamo dokaze, na osnovu zakona, to je nelegalno, ali mi smo u ovoj situaciji zbog toga. Imamo dokaze i o namerama izvršnog sudije da ne obavesti moju svekrvu, jer su za druge predmete i sporove uspevali da nađu na kojoj je adresi, a u izvršnom postupku oko kuće se navodi da je Budimka Dinić bila nepoznatog prebivališta! Iako posedujemo sve dokaze, mi smo ipak u ovoj nezavidnoj poziciji i zato smo pozvali ljude da dođu i pomognu nam da branimo prava koja su nam Ustavom zagarantovana!“, rekla je Darija.

Javni izvršilac je došao, ali samo da bi uručio zaključak kojim se iseljenje odlaže.

Pravni zastupnik porodice Dinić, Ivica Miladinović, rekao je da će borba biti nastavljena.

„Radnja iseljenja je odložena jer je Miloš Dinić juče podneo predlog radi odlaganja, a ovim zaključkom on je praktično i usvojen. Međutim, ovo će verovatno i dalje trajati, podrška javnosti će i dalje biti potrebna. Borba traje i dalje, imamo postupak pred javnim izvršiteljem, pred Upravnim sudom u Beogradu, pred Ustavnim sudom, ovde imamo neke postupke gde tražimo ponavljanje, tako da ćemo nastaviti da radimo na njima i pokušamo da poništimo prvobitnu odluku da se ova radnja iseljenja izvrši“, rekao je Miladinović.

Za sada, Dinići i njihovo troje male dece ostaju u svom domu, a mi ćemo pratiti dalji razvoj situacije.