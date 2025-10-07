Instagram nagrađuje kreatore: Pobednici dobijaju zlatni prsten i digitalni simbol!

Društvena platforma Instagram je pokrenula novi program nagrada za kreatore, kojim će biti ocenjeni autori koji “pomeraju granice kulture i inovativnosti” bez obzira na vrstu sadržaja.

“Nagrada je namenjena onima koji ne samo da učestvuju u kulturi, već je menjaju i prevazilaze prepreke kako bi ostvarili svoje ambicije. Svaki kreativan poduhvat, velik ili mali, može doneti značajne rezultate”, poručuje Instragram.

U prvom ciklusu, 25 kreatora će sledeće nedelje dobiti zlatni prsten, dok će njihovi Instagram profili biti obeleženi digitalnim zlatnim prstenom.

Nagrade će dodeljivati žiri u kome će, pored ostalih, biti direktor Instagrama Adam Moseri, režiser Spajk Li, dizajner Mark Džejkobs, poznati tehnološki jutjuber Markez Braunli i glumica Jara Šahidi, prenosi Teh kranč.

Pobednici će moći da prilagode i boju pozadine profila, kao i da dizajniraju sopstveno “lajk” dugme, čime se dodatno naglašava individualnost i kreativnost.

Instagram napominje da je cilj programa da inspiriše kreatore da preuzimaju kreativne rizike i podseća zajednicu na važnost inovativnosti i hrabrosti u stvaralaštvu.

Prvi pobednici će biti proglašeni 16. oktobra.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

