INDIJAN VELS: Đoković i Cicipas ispali u osmini finala dubla
Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu u dubl konkurenciji, pošto su jutros u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre.
Oba dubla su zadržala svoj servis u prvom setu, a Rinderkneš i Vašero su bili bolji posle taj-brejka rezultatom 7:4.
Đoković i Cicipas su vodili 5:3 u drugom setu, ali su zatim Rinderkneš i Vašero osvojili četiri gema uzastopna gema i tako došli do preokreta i pobede.
Rinderkneš i Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv ruskog dubla Karen Hačanov i Andrej Rubljov.
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Dodaj komentar