INDIJAN VELS: Đoković i Cicipas ispali u osmini finala dubla

Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu u dubl konkurenciji, pošto su jutros u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre.

Oba dubla su zadržala svoj servis u prvom setu, a Rinderkneš i Vašero su bili bolji posle taj-brejka rezultatom 7:4.

Đoković i Cicipas su vodili 5:3 u drugom setu, ali su zatim Rinderkneš i Vašero osvojili četiri gema uzastopna gema i tako došli do preokreta i pobede.

Rinderkneš i Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv ruskog dubla Karen Hačanov i Andrej Rubljov.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

