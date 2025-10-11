„IMAJU 5000 PRIJATELJA NA MREŽAMA, A U REALNOSTI NI JEDNOG“ Čuveni psiholog progovorio o sve češćoj usamljenosti kod mladih: „Nemaju sa kim da podele LEPE TRENUTKE…“

Gost novog podcasta „Sada i ovde“ autorke i voditeljke Snežane Dakić, bio je čuveni psiholog Žarko Trebješanin koji je progovorio o usaljenosti i depresije koja je sve češća kod mladih u Srbiji i svetu.

Žarko je otkrio koliko društvene mreže ustvari povećavaju usamljenost, te da mladi mogu imati preko 5000 imaginarnih prijatelja, dok u realnosti nemaju sa kim da podele lepe i loše trenutke:

– Današnji mladi su konektovani ali nisu povezani. Kad kažete konektovani mislite na ove veze koje su imaginarne i u nekom virtuelnom svetu. Vi na instagramu i fejsbuku možete da imate 100 hiljada prijatelja ali to su fiktivni prijatelji, i takve veze se nazivaju para socijalne veze. Vi možete da imate prave veze sa nekim pevačima ili glumcima preko njihovih sajtova, ali to je fikcija. Tu nedostaje interakcija i onaj uživo kontakt. Neko može da ima 5000 prijatelja a da u realnosti nema ni jednog, stvarnog prijatelja na koga može da se osloni. Kada mu je lepo ili kada je tužan. Čovek ima potrebu da podeli sa drugima, sa kim ćete nego sa prijateljima -rekao je Žarko.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!