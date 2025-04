“HYPE ZVEZDE ĆE BITI SVE ONO ŠTO NIJEDNO MUZIČKO TAKMIČENJE NIJE” Saša Mirković se oglasio iz Banja Luke – dao podršku ovom kandidatu na audiciji (VIDEO)

Stigao je taj veličanstveni dan.

Posle najave velikog muzičkog takmičenja i velikog broja prijavljenih kandidata za isti, krenule su audicije za “Hype Zvezde“. Kako je i najavljeno, u Banja Luci, u multimedijalnoj sali u krugu Čajevac, sa početkom u 12 sati, probijen je led. Takmičari su u velikom broju pristigli kako bi pokazali svoj muzički talenat pred članovima žirija.

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković imao je prvo oglašavanje putem Instagrama u kojem je rekao po koju reč, tačnije otkrio po koji detalj sa audicije.

“Prvom kandidatu sam dao vetar u leđa, jer kao što sam i rekao – Hype Zvezde će biti sve ono što nijedno muzičko takmičenje nije“, napisao je Saša Mirković.

Kako se u video-snimku može videti, takmičar je pevao pesmu Al Dina “I sad me po tebi poznaju”. Mirković mu je pružio podršku na sledeći način.

“Ugasi muziku”, rekao je Mirković Zoranu Beočaninu Sotiru i tražio od momka da otpeva “na suvo” ovu pesmu, odnosno – “akapela refren”.

“I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju”, glasi refren ove numere koju je takmičar otpevao, a nekoliko redova iznad možete pogledati video-snimak.

SUTRA – SARAJEVO

Inače, sutradan, 15. aprila 2025. godine održaće se druga po redu audicija. Ali u Sarajevu – Klub Bosna, Alipašina 19. Sa početkom u 12 sati.

Kao što je i danas bio slučaj, onaj ko nije stigao da se prijavi za takmičenje onlajn, može da se prijavi na licu mesta. Novost je i da se onaljn prijave produžavaju – klikni na OVAJ LINK.

Aca Lukas, Mira Škorić, Saša Mirković i Zoran Beočanin Sotir danas ocenjuju kandidate. A još mnogo, mnogo iznenađenja u vidu žirija vas očekuje uskoro. Kao i kada krene takmičenje sa emitovanjem.

U ovom takmičenju neće biti mesta neregularnostima.

“Vreme je za novi šou! Hype Zvezde vas čekaju… Nema muvanja i maltretiranja od strane žirija”, istakao je Mirković.

Zajecaronline V.M./Hypetv.rs