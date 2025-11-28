„HYPE ZVEZDE ĆE BITI MNOGO BOLJE NEGO BILO KOJI DRUGI PROJEKAT KOJI SE TRENUTNO RADI!“ Saša Mirković otkrio kako teku pripreme pred početak emitovanja! (VIDEO)

Kako se približava početak muzičkog takmičenja „Hype Zvezde„, tako i takmičari kao i verna Hype publika sa nestpljenjem očekuju da vide kakav se to spektakl sprema.

Naime, povodom ovoga oglasio se čelnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, te obavestio sve kako teku pripreme pred početak!

– I evo, posle celog dana rada na Hype Zvezdama, na organizaciji početka snimanja šoua, moram da vam kažem da sam izuzetno zdovoljna. Pre svega celom ekpom, od redtelja Darka Kamarita, scenarista, gospodina Bulića i svih ostalih. I naravno do naših članova žirija koji su baš onako uzeli učešće u ovom projektu. Zalažu se svi maksimano profesionalno i mislim da ćemo imati najbolji projekat koji postoji na ovim našim prostorima. „Hype Zvezde“ će biti, siguran sam, mnogo bolje nego bilo koji drugi projekat koji se trenutno radi. Budite još malo strpljivi, krećemo – rekao je Saša Mirković u svom obraćanju.

