HYPE TV POSTAJE DEO JEDNOG OD NAJVEĆIH GLOBALNIH OPERATERA: Ovo su svi DETALJI

Eutelsat je evropska satelitska komunikaciona kompanija, jedan od najvećih globalnih operatera geostacionarnih i niskoorbitnih satelita.

Sedište joj je u Parizu, u Francuskoj, i posluje širom sveta.

“EUTELSAT 16A USKORO!”

Šta je Eutelsat?

– Puno ime: Eutelsat Group (European Telecommunications Satellite Organization)

– Delatnost: Pružanje satelitskih komunikacionih usluga za:

– Televizijsko emitovanje (TV kanali, direktno emitovanje – DTH)

– Internet i širokopojasne usluge

– Mobilne i pomorske komunikacije

Eutelsat SA je francuska komercijalna kompanija osnovana 1977. godine, koja je jedan od najvećih operatera geostacionarnih (GEO) satelita.

Pokriva Evropu, Bliski istok, Afriku, Aziju i Amerike

U septembru 2023. kompanija se spojila sa britanskom firmom OneWeb. Čime je nastao Eutelsat Group, prvi operator koji integriše GEO i LEO satelitske mreže

Trenutno Eutelsat eksploatiše 34 geostacionarna satelita, a kroz OneWeb poseduje više od 600 satelita u niskoj orbiti (LEO), što omogućava globalni doseg i fleksibilne komunikacione usluge

Korisnici: Emitovanje TV kanala (274 miliona domova)

