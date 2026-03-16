Hype produkcija završila jedno veliko poglavlje: Poslednja klapa 25. sezone Aviondžija! Saša Mirković oduševio sve: „SNIMANJE SE NASTAVLJA“

Hype produkcija završila je jedno veliko poglavlje! Danas je pala poslednja klapa 25. sezone sitkoma Aviondžije.

Ukupno je snimljeno 600 epizoda u režiji Suzane Purković, rediteljke koja je od prvog snimajućeg dana stajala iza ovog projekta. Aviondžije su postale jedan od omiljenijih i najgledanijih sitkoma u zemlji, a završetak snimanja obeležen je proslavom kojoj su prisustvovali članovi ekipe, glumci i mnogi gosti.

Na proslavi je bio prisutan i Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije, koji je emotivno obratio sve prisutne, govoreći o značaju ovog projekta za produkciju, ekipu i obožavaoce serije.

– Ponosan sam na ekipu sa kojom sam radio i hvala vam na tome, a to pokazuje i ovih 600 epizoda koje smo napravili. Hvala vam prvo na tome što vas stvarno niti čovek vidi u Hajpu niti oseća, a vi proizvodite to kao sa levom-desnom rukom, a dajete najveći kvalitet. Hvala vam još jednom, živi bili. Pogledajte ove ljude okolo, nemojte samo mene da snimate, jer oni su zaslužni, jer su završili 600 epizoda ove prelepe serije Aviondžije. Hvala ti, Suzo, istrajna, hvala ti što si napravila takvu ekipu. Hvala svim glumcima! – rekao je Saša Mirković.

Nakon što je zahvalio ekipi, Saša je iznenadio sve prisutne, otkrivši da se snimanje omiljene serije nastavlja:

– Ja sam stvarno od srca zahvalan i ovim putem vam kažem da nismo završili sa Aviondžijama. Ipak sam rešio da se nastavi snimanje – rekao je Mirković, čime je izazvao veliko oduševljenje među ekipom.

Rediteljka Suzana Purkovi podelila je anegdotu koja je nasmejala sve.

– Imam jednu anegdotu, a to je da mi slavimo 600 epizoda, a to je pola. Da li ste razumeli, znači 600 je pola, znači imamo još 600 – kroz osmeh je poručila Suzana.

Saša Mirković je zatim dodao:

– Polako, znači cilj ovoj ekipi je da dođe do 1000 epizoda, zajedno sa tobom i sa mnom i sa scenaristima, i ja se nadam da ćemo to da uspemo u narednih godinu i po dana. Siguran sam, ajde, u dve godine da ne bude u godinu i po, pošto imamo još neke serije da radimo. Neka nam to bude cilj, eto, 1000 epizoda. Hvala vam na tome što smo ostavili ovaj cilj od 600 epizoda, jer ste vi za to zaslužni. Hvala još jednom od srca, u ime Hajpa, u ime Telekoma Srbije i u ime svih zaposlenih koji su sa nama već prijatelji na Hajpu… Hvala vam u ime cele ekipe zato što ste vi to što jeste, najbolji!

Ovaj emotivni trenutak na proslavi nije samo obeležio kraj jednog velikog projekta, već i najavio uzbudljive planove za budućnost serije, a mi sa ubuđenjem čekamo nastavak serije „Aviondžije“.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Kurir

