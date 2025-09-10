Hronični bolesnici, oprez! Jesen donosi jače simptome – proverite svoju terapiju

Specijalisti upozoravaju da jesen donosi pogoršanje stanja kod osoba sa hroničnim oboljenjima, posebno kardiovaskularnim i mentalnim.

Česte promene temperature i vremenski uslovi mogu pojačati tegobe, pa je važno pratiti simptome i, po potrebi, prilagoditi terapiju.

Osobe sa srčanim problemima najčešće osećaju nagli skok krvnog pritiska, bol u predelu srca i anginu pektoris. Hladno vreme i pad temperature mogu izazvati slabost, otežano disanje i dodatni stres na srce.

Hronični bolesnici, oprez!

Takođe, prehlade i virusi češći su u ovom periodu, pa pacijenti sa hroničnim plućnim bolestima mogu imati pojačan kašalj ili otežano disanje.

Mentalno oboleli, poput osoba sa šizofrenijom, takođe mogu primetiti pogoršanje stanja tokom jeseni.

Stručnjaci napominju da je ovo period kada je posebno važno kontrolisati simptome i pratiti zdravstveno stanje.

Ukratko, hladni i promenljivi jesenji dani zahtevaju dodatnu pažnju: redovne kontrole, poštovanje terapije i zaštitu od infekcija mogu značajno smanjiti rizik od komplikacija.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.