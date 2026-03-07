Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Hleb bez brašna i kvasca osvojio mnoge: Ko ga proba, zaboravi na pekaru!

07.03.2026.
foto: ilustracija/Pixabay

Ako tražite zdrav hleb koji se brzo i lako priprema, a pritom je i ukusan, ovaj recept je pravi izbor. U pitanju je hleb bez brašna i kvasca, dok mu razne semenke daju bogat ukus.

Recept za hleb bez brašna

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 250 g mlevenih ovsenih pahuljica
  • 500 g posnog (biljnog) sira
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 kašike semenki lana
  • 2 kašike semenki suncokreta
  • 2 kašike semenki bundeve
  • semenke po izboru za posipanje

Priprema:

Dobro umutite jaja. Dodajte ovsene pahuljice, sir, prašak za pecivo i semenke. Sve izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Sipajte smesu za hleb u kalup veličine 20X10 cm koji ste obložili papirom za pečenje. Po vrhu pospite semenke po želji. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 45 minuta.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

Foto: Zaječaronline

