Hleb bez brašna i kvasca osvojio mnoge: Ko ga proba, zaboravi na pekaru!

Ako tražite zdrav hleb koji se brzo i lako priprema, a pritom je i ukusan, ovaj recept je pravi izbor. U pitanju je hleb bez brašna i kvasca, dok mu razne semenke daju bogat ukus.

Recept za hleb bez brašna

Sastojci:

2 jaja

250 g mlevenih ovsenih pahuljica

500 g posnog (biljnog) sira

1 prašak za pecivo

2 kašike semenki lana

2 kašike semenki suncokreta

2 kašike semenki bundeve

semenke po izboru za posipanje

Priprema:

Dobro umutite jaja. Dodajte ovsene pahuljice, sir, prašak za pecivo i semenke. Sve izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Sipajte smesu za hleb u kalup veličine 20X10 cm koji ste obložili papirom za pečenje. Po vrhu pospite semenke po želji. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 45 minuta.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

