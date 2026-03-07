Hleb bez brašna i kvasca osvojio mnoge: Ko ga proba, zaboravi na pekaru!
Ako tražite zdrav hleb koji se brzo i lako priprema, a pritom je i ukusan, ovaj recept je pravi izbor. U pitanju je hleb bez brašna i kvasca, dok mu razne semenke daju bogat ukus.
Recept za hleb bez brašna
Sastojci:
- 2 jaja
- 250 g mlevenih ovsenih pahuljica
- 500 g posnog (biljnog) sira
- 1 prašak za pecivo
- 2 kašike semenki lana
- 2 kašike semenki suncokreta
- 2 kašike semenki bundeve
- semenke po izboru za posipanje
Priprema:
Dobro umutite jaja. Dodajte ovsene pahuljice, sir, prašak za pecivo i semenke. Sve izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Sipajte smesu za hleb u kalup veličine 20X10 cm koji ste obložili papirom za pečenje. Po vrhu pospite semenke po želji. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 45 minuta.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, Na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Dodaj komentar