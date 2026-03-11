HLADNIJE JUTRO, TOPLIJI OSTATAK DANA: U Zaječaru danas do 15°C

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo da najvišom temperaturom do 21 stepen.

Ujutro se očekuje slab prizemni mraza, a u toku dana će biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturama od minus 2 do 21 stepen, u Negotinskoj Krajini oko 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata pre podne umeren i jak, posle podne u daljem slabljenju.

Danas u Zaječaru nas očekuje vedro i sunčano vreme. Temperature će se kretati od umerenih 15°C do hladnih 1°C .

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade! Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!