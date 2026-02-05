Hitno se povlači sa tržišta Srbije – ako imate ovaj uređaj, prestanite da ga koristite!

Sa tržišta Srbije povučena je cediljka za citruse robne marke ISKRA, nakon što je utvrđeno da proizvod sadrži nedozvoljen nivo olova, objavljeno je na sajtu NEPRO.

Kako se navodi, reč je o modelu CJ-8005-LI (EAN: 3830042568254, broj serije: CJ8005li202211), koji je bio upakovan u kartonsku ambalažu.

Prema dostupnim informacijama, u okviru kontrole utvrđeno je da lemovi kontakta unutar kućišta sadrže nivo olova koji premašuje dozvoljeni limit i ide i do 31 odsto po težini. Zbog toga proizvod nije u skladu sa ROHS propisom, koji reguliše ograničenje opasnih supstanci u električnim uređajima, piše Blic Biznis.

Potrošačima se savetuje da prestanu da koriste ovaj uređaj i da ga vrate prodavcu ili odlože na odgovarajući način, u skladu sa pravilima za elektronski otpad.

Zajecaronline/Bizportal.rs/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

JUBILEJNI KONCERT BORISA NOVKOVIĆA

Karte za veliki jubilejni koncert Borisa Novkovića od sada su zvanično u prodaji, a interesovanje je već ogromno! Muzička zvezda koja je obeležila čitave generacije održaće koncert povodom 40 godina karijere 23. aprila 2026. godine, a publiku očekuje večе prepuno emocija, nostalgije i glamura.

Ako želite da budete deo ovog velikog jubileja, vreme je da obezbedite svoju kartu!

ULAZNICE MOŽETE NABAVITI NA OVOM LINKU!