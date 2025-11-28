HAPŠENJE U SOKOBANJI: Rasvetljene dve teške krađe!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji rasvetlili su dve teške krađe i razbojničku krađu i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili B. S. (1972) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je provalio u dve porodične kuće u Sokobanji i ukrao zlatan nakit i novac u domaćoj i stranoj valuti.

Takođe je, kako se sumnja, sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga, iz jedne kuće u Sokobanji ukrao sat i dve narukvice, a potom su pobegli.

B. S. je prethodno, kako se sumnja, zapretio dvadesetsedmogodišnjem vlasniku kuće da se skloni sa vrata jer je pokušao da ih spreči da pobegnu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/PU u Zaječaru/ N.B.

