Potvrđena dva nova slučaja afričke svinjske kuge!

Dva nova slučaja afričke svinjske (ASK) kuge kod divljih svinja potvrđena su na području lovišta u Osječko-baranjskoj županiji. Tokom ove godine afrička svinjska kuga potvrđena je kod 21 divlje svinje, od kojih 19 na području lovišta spačvanskog bazena.

Prvi je ovo slučaj svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije na divljim svinjama, što pokazuje nekontrolisano širenje bolesti iz uzgoja držanih svinja.

Situacija je vrlo ozbiljna u Nardu, malom mestu u valpovačkom kraju koje ima osam do deset uzgajivača koji zajedno drže stotinak svinja. Oni su već ranije, pri prvoj pojavi afričke svinjske kuge, izvršili sve potrebne biosigurnosne mere. Ali, čini se da su uistinu u strahu, u čemu u prilog govori i to da mnogi od njih sada razmišljaju o prelasku na uzgoj bikova.

I tamošnji su lovci alarmirani pa sprovode sve biosigurnosne mere. Zaraženu divlju svinju odstrelio je proteklog vikenda lovac Miro Ištoković iz Lovačkog društva “Prepelica” Šag-Nard.

“Situacija je dosta opasna”, rekao je Ištoković za HRT.

On je dodao da u tom lovištu bude oko 15-ak do 20 divljih svinja, ali im je problem to što se graniče sa Dravo, koju svinje preplivavaju.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

