HAOS U GRČKOJ ZBOG SKAKANJA SA TRAJEKTA! Kazne pljušte na sve strane!

U Grčkoj se u poslednje vreme dešavaju vrlo čudne zabave, a jedna koja je šokirala vlasti ove zemlje jeste skakanje sa trajekta.

Na malom grčkom ostrvu Sikinos kod mladih se pojavio sve češći opasan trend da skaču u more dok iz pristaništa isplovljavaju trajekti. Lokalne vlasti počele su da pišu kazne zbog rizičnosti ovakve zabave, prenose danas grčki mediji.

Ovaj način zabave privukao je pažnju turista, ali i vlasti, prenosi Katimerini.

Na video snimku koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama vidi se nekoliko desetina mladih, koji se lokalno nazivaju “aponeristas”, kako skaču u more sa pristaništa. I to, samo par sekundi posle odlaska trajekta Dionisios Solomos, uz aplauze i bodrenje posmatrača na obali i na palubi broda. Lučke vlasti, međutim, bez obzira što mnogi to vide kao bezazlen ritual, vide u ovome rizik po bezbednost. Tako da su počele da određuju kazne.

“Ovo je zabrinjavajući fenomen koji se pojavio proteklih godina”, izjavio je neimenovani zvaničnik ministarstva saobraćaja.

Kako ukazuju pomorski zvaničnici, najveća opasnost ne preti od propelera trajekta, već od jakih struja koje nastaju dok brod isplovljava.

“One mogu da povuku plivače da se sudare, ili da udare o stene i lučku strukturu, i na taj način se povrede”, objasnio je jedan zvaničnik.

Zajecaronline/Hypetv/Tanjug/N.B.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…