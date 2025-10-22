Hamburg na vrhu lestvice po radu od kuće!

Hamburg se nalazi na vrhu lestvice u Nemačkoj kada je reč o radu od kuće, za razliku od istoka zemlje gde najmanji broj radnika radi na daljinu.

U Hamburgu je 2024. godine više od trećine zaposlenih radilo najmanje jednom nedeljno od kuće, što je najveći nacionalni rezultat, prenosi Špigel.

S obzirom da je 35,6 odsto zaposlenih u Hamburgu prošle godine radiloe najmanje jedan dan nedeljno od kuće, taj grad beleži najvišu stopu rada od kuće među svim nemačkim saveznih pokrajinama, saopštio je Statistikamt Nord, državni zavod za statistiku koji pokriva severne savezne pokrajine Nemačke.

U Nemačkoj u proseku 22,7 odsto službenika, radnika ili državnih službenika radi najmanje jedan dan nedeljno od kuće.

Nakon Hamburga, najviše stope rada od kuće u Nemačkoj beleže Berlin (31,2 odsto) i Hesen (27,4 procenata).

Najniži udeo rada od kuće je na istoku zemlje – u Meklenburgu-Prednjoj Pomeraniji samo 14,1 odsto ispitanih radi jednom nedeljno od kuće, u Tiringiji 13,5 procenata, a u Saksoniji-Anhalt 10,9 odsto.

Rad od kuće nije moguć za sve, prema Insistutu Ifo, najviše je rasprostranjen u uslužnim zanimanjima, na primer u IT sektoru, dok je građevinski sektor na začelju sa udelom manjim od pet procenata.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

